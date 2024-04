Ataque de drones russos deixa mortos e feridos em Kharkiv

As tropas russas fizeram, na madrugada desta quinta-feira, pelo menos quatro mortos e 11 feridos em Kharkiv , na Ucrânia . Numa nota publicada no Telegram, o chefe da região militar de Kharkiv , Oleg Synegubov, anunciou que a cidade foi alvo de ataque por parte de “pelo menos 15 drones inimigos” Shahed, fabricados pelo Irão, durante a noite.

