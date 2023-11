Ataque com drones russos atinge refinaria de Poltava na Ucrânia

"Esta noite, o inimigo atacou repetidamente a região de Poltava com drones", escreveu Filin na plataforma de mensagens Telegram."Infelizmente", acrescentou,"houve um ataque a uma refinaria" na cidade de Kremenchuk." que já foi extinto pelos bombeiros. A refinaria, referiu ainda o responsável, também parou de funcionar em consequência do ataque.

Os meios de comunicação ucranianos noticiaram igualmente explosões na região de Khmelnitsky, no oeste da Ucrânia. De acordo com a força aérea ucraniana, o míssil e parte dos drones foram lançados a partir do território russo de Kursk. Os restantes drones foram lançados a partir de Primorsko-Akhtarsk, também na Rússia.Os três suspeitos são acusados de contrabando de mercadorias dos Estados Unidos e de conspiração com o intuito de violar leis de controlo das exportações.

Sobre políticos e palhaços: a ideia mitológica do poder político do humor e as diferenças entre reinar e 'reinar'Daniel PascoalParentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam.

