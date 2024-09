Ataque Aéreo Israelita em Gaza E IDF Sem Confirmação sobre Sinwar

Um ataque aéreo israelita atingiu uma casa perto da zona de al-Alami, no campo de Jabalia, informou um porta-voz da Defesa Civil de Gaza , citado pelaAs IDF declararam hoje que não conseguem confirmar nem negar as informações sobre a possível morte do líder do Hamas , Yahya Sinwar .As dúvidas estão relacionadas com o facto de que Sinwar não tem estado em contacto com os seus intermediários que trataram das negociações sobre os reféns.

Esta tarde a Universidade Libanesa já tinha anunciado o encerramento dos seus polos nas cidades de Sidon, Nabatieh e Tiro amanhã. “A resistência islâmica confirma que as operações continuam a destruir os redutos inimigos a um ritmo crescente”, afirmou o grupo, citado pela Referindo-se ao conflito no Médio Oriente, em particular à guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, o líder francês reiterou a ideia de que “esta necessidade de coexistência e reconhecimento é essencial para se poder imaginar a paz”.

“A ação das IDF em Dahiyeh é significativa, importante e poderosa. Temos um objetivo – fazer regressar os habitantes do norte às suas casas em segurança e, para isso, tomaremos todas as medidas necessárias”, promete.O tenente-general das IDF Herzi Halevi afirmou que Israel vai devolver os residentes deslocados do norte do país às suas casas e elogiou a morte de Ibrahim Aqil, em Beirute, na sexta-feira.

A Universidade Libanesa anunciou que os seus polos nas cidades de Sidon, Nabatieh e Tiro vão encerrar temporariamente amanhã, devido aos ataques israelitas no país.Antigo presidente do Parlamento Europeu, e atual membro do governo de Giorgia Meloni, considera que “o Hamas tem a maior responsabilidade” pelo clima de tensão que se vive na região.

