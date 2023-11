Ataque a posto de controlo de segurança israelita termina com três mortos

Os três homens que atacaram um posto de controlo de segurança israelita foram mortos a tiro pela polícia. As autoridades informam que dada a quantidade de armas encontradas no carro, estariam a planear “um grande massacre em Israel”. Os três homens que atacaram esta quinta-feira um posto de controlo de segurança israelita que liga Jerusalém à Cisjordânia, ferindo quatro pessoas, foram mortos a tiro, afirmou a polícia de Israel.

Os serviços de emergência israelitas comunicaram "quatro ferimentos de bala, incluindo um homem de cerca de 20 anos em estado muito grave" num comunicado. A polícia israelita declarou ainda que os "três terroristas que chegaram num carro da Cisjordânia dispararam contra as forças de segurança". "Dada a quantidade de munições, pistolas e machados encontrados no carro, parece que os assaltantes estavam a planear um grande ataque ou massacre em Israel", declarou aos jornalistas o chefe da polícia israelita, Kobi Shabtai

