Ataque a funcionários da ONU no Líbano atribuído a bomba colocada pelo Hezbollah

Não foi "só mais um erro". Líder da ONG que perdeu funcionários diz que Israel fez um "ataque direto a carros claramente identificados". As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram, esta quarta-feira, que o ataque que feriu funcionários da ONU no sábado no sul do Líbano foi causado por uma bomba à beira da estrada colocada pela organização fundamentalista Hezbollah. Depois do ataque, as FDI negaram a autoria do bombardeamento, na zona de Rmeish, perto da fronteira com Israel.

Na altura, o ataque foi atribuído às forças israelitas. A explosão feriu quatro observadores da ONU que efetuavam uma patrulha a pé

