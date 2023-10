Ataque à família Idan: Hamas invadiu-lhes a casa, matou uma filha e raptou o pai

Terroristas do Hamas transmitiram no Facebook o ataque à casa da família Idan, num kibutz israelita próximo da fronteira com Gaza, no dia 7 de outubro. Sobreviveram Gali Idan e os dois filhos mais novos. Aviso: o conteúdo é sensível.invadiram a casa e mataram a filha mais velha, enquanto transmitiam o ataque em direto no Facebook. Depois, levaram o pai refém para Gaza. A reportagem é da televisão israelita parceira da SIC.

"Como podem ser humanos quando matam uma rapariga de 18 anos e me dizem 'está tudo bem, ela está com Alá'. É a minha filha".Imagens impressionantes mostram antes e depois dos ataques em Gaza"Ela caiu onde estava sentada, em ângulo com a porta. O Tzahi estava aqui e a poça de sangue já o tinha alcançado", relata Gali Idan, a mãe.A situação em Gaza piora diariamente.

Junto à sede das Nações Unidas, em Genebra, foram colocados mais de 200 cadeiras e carrinhos de bebé vazios. Cada uma tem a fotografia de um dos reféns do Hamas e um pedido:"Tragam-nos para casa". Quem por ali passa, não fica indiferente.Al Jazeera divulga que família do seu correspondente em Gaza foi morta em bombardeamento headtopics.com

A Al Jazeera mostrou imagens do jornalista na morgue, completamente devastado, sem fôlego e engasgando-se com as suas próprias lágrimas, enquanto via e agarrava os cadáveres ensanguentados dos seus filhos, de 15 e 7 anos.

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaJel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Netanyahu admite que também deve ser responsabilizado por ataque do HamasO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, admitiu quarta-feira que também deverá ser responsabilizado pelas falhas de segurança que permitiram o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em Israel, em 7 de outubro, mas só depois da guerra. Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu admite que também deve ser responsabilizado por ataque do HamasO primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, admitiu quarta-feira que também deverá ser responsabilizado pelas falhas de segurança que permitiram o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em Israel, em 7 de outubro, mas só depois da guerra. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita diz ter eliminado coautor moral de ataque do HamasForça Aérea israelita executou plano para matar o 'número dois' da Direção de Informações do Hamas, Shadi Barud, acusado de ter planeado com outros dois elementos o ataque de 7 de outubro. Consulte Mais informação ⮕

Erdogan diz que resposta de Israel ao ataque do Hamas 'já ultrapassou a legítima defesa'Presidente turco diz que ataques israelitas são agora 'opressão, atrocidade, massacre e barbárie'. 'Quantas pessoas precisam de morrer?', questionou. Consulte Mais informação ⮕

Exército israelita diz ter eliminado coautor moral de ataque do HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Exército diz ter eliminado coautor moral de ataque do HamasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕