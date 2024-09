Ataque a Beirute seria 'o que todos os estados soberanos fariam', avisa Irão

Ataque a Beirute seria “o que todos os estados soberanos do mundo fariam”, Irão avisa que Israel mudou “regras do jogo” Relatos locais apontam para os ataques mais violentos nos subúrbios de Beirute desde a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel .

Também o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, afirmou que o ataque é"um claro crime de guerra" levado a cabo com"bombas doadas pelo regime norte-americano ao regime sionista", segundo a agência estatal IRNA."O regime americano é, sem dúvida, cúmplice do regime sionista e deve ser responsabilizado", acusou o porta-voz iraniano.

Uma fonte próxima do grupo armado xiita disse à agência France Presse que Nasrallah estava"bem". Vários meios de comunicação social israelitas indicam igualmente que o líder do movimento xiita sobreviveu ao ataque.O ministro da Saúde do Líbano, Firass Abiad, disse que a operação militar israelita resultou numa “dizimação completa” de quatro a seis edifícios residenciais.

⇒ Pelo menos cinco militares sírios foram mortos e um outro ficou ferido num bombardeamento israelita contra uma instalação militar síria perto da fronteira libanesa, disseram as autoridades de Damasco. O Ministério da Defesa sírio afirmou através das redes sociais que o ataque ocorreu durante a madrugada nos Montes Golã e visou uma instalação militar na fronteira com o Líbano.

⇒ O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou"grande alarme" perante os bombardeamentos israelitas ocorridos em bairros do sul de Beirute."Estas ações colocam em perigo tanto a população libanesa como a israelita, para além de ameaçarem a segurança e a estabilidade regionais", declarou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

Líbano Hezbollah Israel Ataque Conflito

