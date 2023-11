Ataque a base da Força Aérea paquistanesa deixa nove insurgentes mortos

Pelo menos nove insurgentes foram mortos depois de lançarem este sábado um ataque a uma base da Força Aérea paquistanesa no estado oriental de Punjab, indicou fonte oficial. "A base aérea de treino de Mianwali, da Força Aérea do Paquistão, foi alvo de um ataque terrorista falhado", afirmou em comunicado o departamento de comunicação do exército paquistanês (ISPR)

. Três dos atacantes foram mortos "antes de conseguirem entrar na base", ainda segundo o ISPR, que referiu danos em três aeronaves "não operacionais", mas sem avançar se houve vítimas entre os militares

:

