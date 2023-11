Astrobióloga Zita Martins vai presidir grupo de trabalho da ESA para exploração do Sistema Solar

A astrobióloga Zita Martins vai presidir a partir de janeiro ao grupo de trabalho da Agência Espacial Europeia (ESA) para o aconselhamento sobre ciência e exploração do Sistema Solar, anunciou segunda-feira a instituição onde a cientista dá aulas. Zita Martins, professora no IST, vai ocupar o cargo até 2026, ao mesmo tempo que fará parte do Comité Consultivo de Ciência Espacial (Space Science Advisory Committee) da ESA.

A cientista já está envolvida nas missões da ESA que vão observar as atmosferas de 1.000 planetas extrassolares (Ariel) e recolher informação sobre um cometa que nunca se aproximou do Sol (Comet Interceptor), ambas com lançamento previsto para 2029

