Associação Solidariedade Imigrante defende mais fiscalização no setor TVDE

Em Portugal, disse, há ainda necessidade de mão-de-obra, mas a sociedade tem de ter mais consciência para que os imigrantes não sejam “vítimas de posições extremas”. Portugal é reconhecido por ter sido um dos pioneiros na elaboração de legislação para o setor, que não existe na maioria dos países europeus, estando agora à espera da proposta de Diretiva da União Europeia, atualmente em discussão, para fazer alterações, conforme já admitido pelo Governo.

Timóteo Macedo explicou que não houve “nenhum contacto ou pedido de ajuda” à associação por parte de imigrantes a trabalhar no setor, apesar de a comunicação social ter noticiado, nos últimos meses, casos de exploração de motoristas estrangeiros, que chegavam a dormir em carros, tanto na zona de Lisboa como no Algarve.

O também conselheiro do Conselho das Migrações alertou para a “necessidade de se tomar uma posição contra a xenofobia e o racismo extremo” que são por vezes veiculados na comunicação social. Lembrando que os imigrantes têm vindo, ao longo dos anos, a colmatar a falta de trabalhadores na construção civil, na agricultura, na restauração e agora na atividade de TVDE, Timóteo Macedo sublinhou que Portugal tem leis e é preciso “que as faça cumprir”, até porque já bastam “os fenómenos que são contra o espírito solidário e humanista do povo português”.

