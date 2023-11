Associação Portuguesa para a Produção do Hidrogénio preocupada com atrasos na legislação

A Associação Portuguesa para a Produção do Hidrogénio disse à Lusa que os projetos correm normalmente, após a investigação do Ministério Público que levou à queda do Governo, mas está preocupada com eventuais atrasos na legislação em falta.





