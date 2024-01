Associação portuguesa garante que águas minerais são seguras para beber

As águas minerais naturais e as de nascente são seguras para beber, de acordo com os parâmetros mais exigentes que vigoram na União Europeia, garantiu hoje a associação empresarial portuguesa do setor. Esta foi a reação da Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de Nascente (APIAM), em comunicado enviado à Lusa, a um estudo científico divulgado segunda-feira na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Este estudo apurou que a água das garrafas de plástico contém até cem vezes mais partículas minúsculas de plástico do que estimado até agora. Ao utilizarem uma tecnologia inovadora, os cientistas contabilizaram em média 240 mil fragmentos de plástico detetáveis por litro de água, depois de terem testado o produto de várias marcas populares nos EUA. Os resultados mostraram que cada litro continha entre 110 mil e 370 mil partículas, dos quais 90% de nanoplásticos, com o resto referente a microplásticos





