Associação Portuguesa de Contribuintes é apresentada para promover o Estado democrático e o pagamento de impostos justos

Associação Portuguesa de Contribuintes é apresentada esta quarta-feira. Objetivo é a promoção do Estado democrático e a promoção pedagógica do pagamento de impostos justos. Constituída por empresários, consultores, antigos governantes e académicos, pretende entrar no debate público sobre a forma como os impostos são explicados, cobrados, geridos e aplicados.

Além de promover estudos e relatórios, participar em fóruns públicos e dar formação a políticos, jornalistas e cidadãos sobre questões orçamentais e de finanças públicas

ECO_PT: Movimento lança Associação Portuguesa dos ContribuintesPresidida por Paulo Carmona, esta organização, que se afirma apartidária, reúne especialistas em fiscalidade e em economia, como Carlos Lobo ou António Nogueira Leite.

EXPRESSO: Associação de Contribuintes quer dar formação a políticos e jornalistas sobre finanças públicasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

PUBLİCO: Podcast Sobre Carris distinguido pela Associação Vale D’OuroO podcast do PÚBLICO foi distinguido durante a gala do 15.º aniversário da associação que se dedica à promoção cultural, desportiva e social da região do Douro.

DNTWİT: Associação aponta para processo de lítio 'pouco transparente' em Montalegre'Desde o início que alertámos que o processo era muito pouco transparente', afirmou dirigente da Associação Montalegre Com Vida, que disse esperar que a investigação em curso trave a exploração de lítio no concelho.

CMJORNAL: Associação Montalegre Com Vida aponta para processo de lítio 'pouco transparente'Em causa está a exploração da mina do Romano em Montalegre.

DİNHEİRO_VİVO: Associação aponta para processo de lítio 'pouco transparente' em Montalegre'Desde o início que alertámos que o processo era muito pouco transparente', afirmou Armando Pinto, dirigente da Associação Montalegre Com Vida, que foi criada para lutar contra a exploração mineira naquele concelho do distrito de Vila Real.

