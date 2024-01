Associação Mutualista Montepio Geral depende de novas entradas de dinheiro

Economistas ouvidos pelo Nascer do SOL dizem que liquidez da Associação Mutualista Montepio Geral está dependente ‘de novas entradas de dinheiro por parte de novos associados e das renovações dos produtos que se vencem’.As contas da Associação Mutualista Montepio Geral, dona do Banco Montepio (AMMG), continuam envoltas em incertezas. Uma delas diz respeito à composição do balanço da associação.

Em 2022, de acordo com o relatório e contas, apresentava um passivo de quase 3,4 mil milhões e um ativo de mais de 3,7 mil milhões de euros – divididos em depósitos (mais de 102 milhões), títulos (550 milhões), investimentos no grupo (1,7 mil milhões), imóveis (395 milhões) e ativos por impostos deferidos (912 milhões). Contactada pelo Nascer do SOL, a Associação Mutualista não esclareceu as questões colocadas, frizando antes que «pelo terceiro ano consecutivo a Associação Mutualista Montepio Geral, o Banco Montepio e todas as empresas do grupo apresentam resultados positivos





