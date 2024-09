Associação de Administradores Hospitalares Defende Novo Despacho sobre Férias

Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar de fora do Acordo de RendimentosO fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadelo

Barreto explica que"a legislação já prevê até onde é que os hospitais podem ir, como qualquer outra empresa". Segundo o presidente da APAH, no processo de marcação de férias,"procura-se atender às necessidades dos trabalhadores, mas não existindo um acordo, elas são marcadas pelo hospital".

Num comunicado divulgado este sábado, a FNAM afirma que"o Ministério da Saúde liderado por Ana Paula Martins irá publicar mais um despacho abusivo e unilateral, que ataca o direito às férias dos médicos e outros profissionais de saúde. Após mais um ataque aos médicos e ao Serviço Nacional de Saúde, reforçamos o apelo à greve de 24 e 25 de setembro".

Para aquela Federação,"enquanto não houver médicos motivados a trabalhar no SNS, não há medidas que façam funcionar os serviços de urgência, muito menos impostas à força".

