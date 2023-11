Associação ambiental avança com ação judicial contra a Câmara Municipal de Cascais

A associação ambiental SOS Quinta dos Ingleses anunciou uma ação judicial contra a Câmara Municipal de Cascais para impugnar as obras do megaempreendimento nos 52 hectares de zona verde junto à praia de Carcavelos. Esta ação é mais uma iniciativa da associação, que já tinha lançado uma petição e realizado uma marcha de protesto. A entrada das máquinas no terreno e a destruição do património verde foram os motivos para a ação em tribunal.

:

RENASCENCA: Presidente da Câmara de Lisboa apela à não polarização ideológicaCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, responsabiliza extremistas de esquerda e de direita por criar ódio na sociedade e apela à não polarização ideológica.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, afirma estar inocente e promete colaborar com a justiçaO presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, arguido na Operação Influencer, disse esta terça-feira estar inocente e prometeu continuar a colaborar com a justiça "ao longo de todo o processo".

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo anoJerome Powell, presidente da Fed, e Christine Lagarde, presidente do BCE, no Fórum do BCE, em Sintra, este ano. Queda das taxas de juro nos principais mercados no próximo ano. Os primeiros cortes poderão ocorrer já no primeiro trimestre pela mão do Banco de Inglaterra, por 'a economia do Reino Unido ser mais sensível às taxas de juro que a economia europeia e norte-americana'. O Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal norte-americana (Fed) que, segundo o UBS, deverão realizar os primeiros cortes em meados do próximo ano. 'Até acho que haverá uma espécie de competição entre os dois para ver qual será o primeiro a cortar as taxas', referiu Paul Donovan, esta quinta-feira, numa videoconferência com jornalistas a propósito da apresentação do. Entre as expectativas do UBS para o próximo ano está um mar de desafios para os investidores. De acordo com as previsões do banco suíço, divulgadas esta quinta-feira,, 'uma vez que os consumidores enfrentam ventos contrários cada vez mais fortes', refere o banco no relatório

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Mudanças no serviço de acompanhamento espiritual aos doentes no maior hospital do paísMudanças no serviço de acompanhamento espiritual aos doentes no maior hospital do país vão ser apresentadas esta quinta-feira. Em entrevista à Renascença o capelão do Santa Maria, padre Fernando Sampaio, admite que se levou “demasiado tempo” para pôr em prática a lei de 2009. Garante que os doentes “sempre foram respeitados na sua crença”, mas a partir de agora vai ser tudo feito de forma mais “regular, transparente e responsável”. Diz ainda que a lei da eutanásia criou desconfiança nos utentes, que estão preocupados com a atual instabilidade no SNS.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Selecção em busca do pleno e de maior clarezaPortugal defronta nesta quinta-feira em Vaduz o Liechtenstein na campanha de apuramento para o Euro 2024. José Sá vai estrear-se, mas não deverá ser o único.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Associação ambiental avança com ação judicial contra a Câmara Municipal de CascaisA associação SOS Quinta dos Ingleses impugna as obras do megaempreendimento em zona verde junto à praia de Carcavelos.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »