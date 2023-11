Assembleia geral para reintegrar Técnico é 'saída airosa' da federação de râguebi

Contactado pela Lusa, o presidente da FPR, Carlos Amado da Silva, frisou que "tem de ser a AG a ratificar" o pedido de reintegração do Técnico e eventuais compensações pela desclassificação administrativa em 2022, julgadas procedentes, há menos de um mês, pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TACL).

Sobre a reintegração dos 'engenheiros' num momento em que o principal escalão competitivo português já terá decorridas quatro jornadas, o dirigente assumiu que será uma questão de o Técnico "fazer quatro jogos" em atraso e lembrou que a AG "terá consciência" disso quando tomar uma decisão.

Pedro Lucas fala em prejuízos "superiores a um milhão de euros" para o clube, mas revela disponibilidade dos 'engenheiros' para alcançar um acordo favorável para ambas as partes. Em abril de 2022, a FPR desclassificou o Técnico da Divisão de Honra de 2021/22 e despromoveu os 'engenheiros' ao terceiro e último escalão competitivo nacional por alegada utilização irregular de nove jogadores num encontro com o CDUL.

Em fevereiro, o TCAS rejeitou o recurso da FPR relativamente à decisão do TAD e negou as alegações da FPR sobre a incompetência do TAD para decidir sobre a questão.

