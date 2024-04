Assembleia geral de acionistas da Luz Saúde aprova contas e dá mais um passo para a bolsa

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Esta quinta-feira, a assembleia geral de acionistas da Luz Saúde vai aprovar contas e dá mais um passo para a bolsa.

Também os acionistas da EDP Renováveis vão reunir-se em assembleia geral para discutir um programa de remuneração flexível sob a forma de umJá o Banco de Portugal vai divulgar os dados que dão conta da rendibilidade das empresas entre outubro e dezembro de 2023 e o Eurostat os preços da produção industrial no mercado interno relativos a fevereiro de 2024.. Há mais pontos na ordem dos trabalhos, incluindo alterações na política de remuneração e a adoção do código de governação do mercado, ambas propostas visando a oferta pública inicial (IPO) que levará o grupo de saúde de regresso à bols

