Assembleia da República rejeita aumento salarial no SNS e isenção de IRS para trabalho suplementar

Assembleia da República chumba aumentos salariais no SNS e isenção de IRS para o trabalho suplementarA Assembleia da República rejeitou, esta sexta-feira, o aumento salarial proposto pelo BE para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e a iniciativa do Chega que previa a isenção temporária de IRS sobre o trabalho suplementar.

O Bloco pretendia a atualização imediata em 20% das tabelas salariais dos profissionais do SNS, bem como a criação de um regime de dedicação plena e de um estatuto de risco e penosidade.ExclusivosJovem acusado de matar a irmã menor. Arguido acreditava que vítima se prostituía para comprar drogaDos cinco projetos de lei sobre o tema, apenas um foi aprovado.

António Leitão Amaro, ministro da Presidência, e Manuel Castro Almeida, ministro Adjunto e de Coesão Territorial, falam esta quinta-feira.Eleito é ex-diretor do DCIAP. Mandato do procurador tem a duração de seis anos.Além do agravamento da moldura penal está contemplada a isenção de custas e tornar parte desses crimes em crime público.

SNS Salários IRS Chega BE

