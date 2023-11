Assédio no trabalho: O que é, como o reconhecer e lidar com ele? Perguntas e respostas para estar informado e saber como agir. A Ordem dos Psicólogos publicou um documento que pretende ser uma ajuda para quem sofre assédio no trabalho e não sabe como proceder. O assédio no trabalho pode ser difícil de reconhecer e de demonstrar, afirma a Ordem dos Psicólogos, apesar da sua prevalência e consequências (afeta uma em cada cinco pessoas empregadas, de acordo com um.

Por isso, “é ainda pouco denunciado ou acaba mesmo por resultar, por falta de provas, em retaliações para com os trabalhadores e trabalhadoras que são vítimas de assédio ou para com as testemunhas”, lê-se num documento. O mesmo relatório defende que “recentemente, as situações de assédio sexual têm sido mais debatidas na esfera pública – em grande parte, devido aos recentes movimentos globais, que denunciaram um enorme conjunto de casos de assédio sexual” – e que, por isso, já é mais “reconhecido e recebe um grau maior de reprovação social”

:

SICNOTİCİAS: Luís Filipe Barreira será o sucessor de Ana Rita Cavaco como bastonário da Ordem dos EnfermeirosLuís Filipe Barreira será o sucessor de Ana Rita Cavaco como bastonário da Ordem dos Enfermeiros. No anúncio da candidatura, garantiu que o trabalho feito anteriormente"não pode ser desperdiçado". Os enfermeiros elegem esta quarta-feira um novo bastonário, bem como os novos órgãos sociais da ordem, numas eleições com candidato único a nível nacional e duas listas na Madeira e cuja votação está a decorrer eletronicamente desde segunda-feira.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Ordem dos Enfermeiros conhece hoje novo bastonárioAcesso ao voto eletrónico teve início na segunda-feira às 00h00 e termina hoje às 20h00 (hora continental).

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: O que é a Perturbação Obsessivo-Compulsiva? 10 perguntas para perceber uma doença com muitos estereótiposO que é a Perturbação Obsessivo-Compulsiva? 10 perguntas para perceber uma doença com muitos estereótipos Mental é uma parceria do Observador com a FLAD_PT e o Hospital da Luz. Tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da OM_SRC e da ordempsicologos

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

OJECONOMİCO: Grupo Sonae aumenta volume de negócios apesar da diminuição dos lucrosO grupo Sonae atingiu no final dos nove primeiros meses do ano um resultado líquido atribuível aos acionistas da ordem dos 135 milhões de euros, menos 35,7% que os 210 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. O volume de negócios consolidado superou seis mil milhões de euros no período em referência, mais 10% que o homólogo de 2022.

Fonte: ojeconomico | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Escassez de competências é o maior problema das PME portuguesasSeis em cada dez empresas portuguesas têm dificuldade em contratar pessoas com as competências adequadas às suas necessidades, segundo um inquérito da União Europeia. As PME reclamam incentivos fiscais e ações de requalificação profissional para lidar com a escassez de competências.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Assédio no trabalho: O que é, como o reconhecer e lidar com ele?Perguntas e respostas para estar informado e saber como agir. A Ordem dos Psicólogos publicou um documento que pretende ser uma ajuda para quem sofre assédio no trabalho e não sabe como proceder.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »