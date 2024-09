Assalto a perfumaria em Águeda: Funcionárias agredidas e ladrões fugiram num BMW

Tinha 21 anos e uma filha recém-nascida quando violou Gisèle Pelicot pela primeira vezMarcelo Rebelo de Sousa: "Se não houver Orçamento do Estado, há crise política"Pelo menos 182 mortos e 727 feridos em ataques israelitas no LíbanoFamosos arrasam na Semana de Moda de Milão.

Os suspeitos fugiram num BMW com alguns perfumes. O crime ocorreu na Avenida Dr. Eugénio Ribeiro. Os ladrões - que aparentavam ter todos cerca de 20 anos - invadiram a loja e apoderaram-se de vários perfumes. Foi já no exterior da loja que agrediram as funcionárias. A GNR investiga.

Funcionárias de perfumaria agredidas com bofetadas e puxões de cabelos durante assalto em Águeda
Suspeitos fugiram num BMW com alguns perfumes.

