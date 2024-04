Ascenso Simões: “Não há ninguém” no PS que “possa ter relações privilegiadas” com Marcelo. Rosário Farhmouse diz que os prazos já anunciados – no caso dezembro para apresentação das conclusões — estão suspensos e adianta que, para já, serão analisados os dados recolhidos pelo INE. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) está a avaliar se vai, ou não, que inclua todos os âmbitos de socialização das crianças.

"Depois de uma reunião muito profícua com o INE , chegamos à conclusão que, primeiro, vamos aprofundar todos os dados recolhidos pelo INE, que vai fazer essa elaboração mais detalhada de tudo o que já tem. Só depois, podemos pensar se necessário, se não tivermos a informação que precisamos, num desenvolvimento posterior", afirma Rosário Farmhouse, presidente da CNPDPCJ

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ascenso Simões: “Não há ninguém” no PS que “possa ter relações privilegiadas” com MarceloEx-dirigente do PS desresponsabiliza os socialistas por eventual fracasso do governo de Lu&237;s Montenegro que leve a uma nova crise pol&237;tica. “N&227;o h&225; nenhuma crise que o PS possa ajudar a resolver sob o ponto de vista da governa&231;&227;o", avisa Ascenso Sim&245;es.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Costa não diz 'não é não' a um cargo europeuSobre a investiga&231;&227;o judicial que decorre no &226;mbito da opera&231;&227;o Influencer, Ant&243;nio Costa recusou responder sobre se a sua carreira pol&237;tica est&225; "ref&233;m da Justi&231;a" e diz apenas esperar que a justi&231;a funcione.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Pinto da Costa diz que não há nada de que se possa acusar Sérgio ConceiçãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Portugueses na ilha do Pico: há quem não possa votar mesmo sendo portuguêsO círculo eleitoral dos Açores costuma eleger cinco deputados que representam a região na Assembleia da República.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Moedas não se compromete com recandidatura à Câmara de Lisboa: 'Não é o momento'Autarca de Lisboa fala em "especula&231;&227;o futura" e diz que tem a cabe&231;a no presente. Moedas lan&231;a farpa a Ant&243;nio Costa que teve "mudan&231;a de atitude" quando o social-democrata foi para a C&226;mara.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Moedas não revela se vai recandidatar-se à Câmara de Lisboa: 'Não é o momento'Autarca de Lisboa fala em "especula&231;&227;o futura" e diz que tem a cabe&231;a no presente. Moedas lan&231;a farpa a Ant&243;nio Costa que teve "mudan&231;a de atitude" quando o social-democrata foi para a C&226;mara.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »