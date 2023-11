‘As Três da Manhã’ fazem apelo aos ouvintes com anúncio: “Não confundam as rádios, pá”

Não sabemos como é que isto funciona em termos de cadeia alimentar”, brincou Joana Marques. “A RFM tem a Joana Cruz, a Renascença tem Joana Marques. Joana Cruz é uma radialista que todos os dias deixa a sua marca; Joana Marques é uma humorista que, para os coaches e influencers, é a sua cruz”, afirmou Ana Galvão. “A Renascença tem ‘As Três da Manhã’, que somos nós. A Antena 3 tem as ‘Manhãs da 3’. Demasiado parecido.

:

CMJORNAL: Colisão entre três carros causa três feridos na MurtosaBombeiros de Estarreja foram acionados para o local.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Sono: O que não deve fazer para não sabotar a noiteVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: 'Se não está garantido o hub em Lisboa não haverá privatização da TAP', garante CostaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Não Confundam as Rádios Pá! - As Três da ManhãTendo em conta eventos recentes, As Três da Manhã consideraram imperativo emitir este comunicado que pretende acabar de uma vez por todas com as confusões. Não confundam as rádios pá!

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Hospitais de Aveiro e Tondela-Viseu com encerramento de serviçosA urgência de cirurgia-geral do Hospital de Aveiro volta a fechar entre as 8 da manhã de amanhã e as 8 da manhã de quinta-feira.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: A primeira página do DN desta quarta-feiraLeia já os títulos do jornal que encontra de manhã nas bancas.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »