As oposições têm de nos deixar trabalhar: Conheça as principais promessas do novo Governo

Kiev tem insistentemente pedido mais munições e sistemas de defesa antiaérea para tentar debelar os possíveis progressos de Moscovo no campo de batalha. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO discutem esta quarta e quinta-feira, dia do 75.º aniversário da Aliança, o conflito na Ucrânia e a cooperação no Indo-Pacífico, na primeira reunião ministerial da Suécia e estreia de Paulo Rangel enquanto governante

Polpa de fruta e lanches no aeroporto para explicar rede de tráfico'Xuxa' aceita falar mas pede proteção policial. Mãe cala espancamento a bebé de cinco meses em Odivelas. ONG fundada por Chef espanhol suspende operações em Gaza após ataque 'imperdoável' que matou 7 funcionários. Lê livros, faz ioga e pratica artes marciais: A vida de Daniel Sancho numa prisão da Tailândia. Gurvinder Slngh já está a ser ouvido pelos juízes no âmbito do julgamento de 'Xuxa', considerado o maior traficante português. São declarações muito confusas e pouco credíveis. Desde o arguido que só ia lanchar com o amigo que não via há vários meses até ao empresário que encomendava fruta, mas depois não a ia levantar. Mesmo assim, apontou o dedo a Rúben Oliveira, conhecido por 'Xuxa', e já pediu proteção policial. Este arguido está em liberdade e sabe que qualquer acusação à principal rede de tráfico de droga que operou em Portugal pode custar-lhe a vida.

Polpa de fruta e lanches no aeroporto para explicar rede de tráfico'Xuxa' aceita falar mas pede proteção policial. Mãe cala espancamento a bebé de cinco meses em Odivelas. ONG fundada por Chef espanhol suspende operações em Gaza após ataque 'imperdoável' que matou 7 funcionários. Lê livros, faz ioga e pratica artes marciais: A vida de Daniel Sancho numa prisão da Tailândia. Depois do namoro com Iva Domingues, Ângelo Rodrigues, de 36 anos, tem mantido a vida amorosa mais resguardada. Nos meses em que esteve internado devido ao problema da perna, foi-lhe atribuída uma relação a Carolina Fernandes e, mais tarde, à atriz Carolina Loureiro. Bárbara Norton de Matos e cavaleiro foram com os filhos à missa no domingo de Páscoa. Estrela da SIC esteve com Flor, em Monforte, ao lado do toureiro e do filho deste, António. O CM fotografou-os a caminho da igreja.

