As oposições têm de nos deixar trabalhar: Conheça as principais promessas do novo Governo.

“Jogamos sempre contra algo mais do que 11 jogadores. Levarei com mais um processo, mas é verdade. É contra o público adversário, o relvado, a chuva e, às vezes, a equipa de arbitragem, que não é feliz. Isso tem sucedido algumas vezes”, disse esta terça-feira Sérgio Conceição durante a antevisão do jogo desta quarta-feira (20h15, Sport TV 1) do FC Porto com o V.Portugal. Morreu uma das crianças baleadas no tiroteio numa escola básica na Finlândia. Leões seguem para o Jamor com empate na Luz

“As oposições têm de nos deixar trabalhar': Conheça as principais promessas do novo GovernoLuís Montenegro garantiu que o XXIV Governo Constitucional é para durar quatro anos e meio.

Gurvinder Slngh já está a ser ouvido pelos juízes no âmbito do julgamento de 'Xuxa', considerado o maior traficante português. São declarações muito confusas e pouco credíveis. Desde o arguido que só ia lanchar com o amigo que não via há vários meses até ao empresário que encomendava fruta, mas depois não a ia levantar. Mesmo assim, apontou o dedo a Rúben Oliveira, conhecido por 'Xuxa', e já pediu proteção policial. Este arguido está em liberdade e sabe que qualquer acusação à principal rede de tráfico de droga que operou em Portugal pode custar-lhe a vida.

Depois do namoro com Iva Domingues, Ângelo Rodrigues, de 36 anos, tem mantido a vida amorosa mais resguardada. Nos meses em que esteve internado devido ao problema da perna, foi-lhe atribuída uma relação a Carolina Fernandes e, mais tarde, à atriz Carolina Loureiro. Bárbara Norton de Matos e cavaleiro foram com os filhos à missa no domingo de Páscoa. Estrela da SIC esteve com Flor, em Monforte, ao lado do toureiro e do filho deste, António. O CM fotografou-os a caminho da igreja.

'Este Governo não está aqui de turno. Está para governar os quatro anos e meio da legislatura.' As palavras de Luís Montenegro, no seu discurso de tomada de posse como primeiro-ministro, esta terça-feira, no Palácio da Ajuda, deixaram claro que quer levar o mandato até ao fim e que espera contar, disse-o depois, com uma oposição, em particular a do PS, que lhe permita executar o programa governativo. 'Não rejeitar o Programa do Governo com certeza que não significa um cheque em branco, mas também não pode significar um cheque sem cobertura', afirmou Montenegro.

'É melhor fugires daqui': 'Xuxa' mandou mensagem a Gurvinder no dia da detençãoJulgamento do caso 'Xuxa' começou esta terça-feira.

'Xuxa' e cúmplices chamam 137 testemunhas para julgamento que começa na terça-feiraAlém de tráfico agravado de droga, os principais arguidos da rede ‘Xuxa’ estão acusados de branqueamento de milhares de euros, e posse de arma proibida.

