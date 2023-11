As Forças Armadas em Portugal

Lamento desiludir, as FA’s não estão subfinanciadas nem têm recursos humanos a menos. Gastam mal o dinheiro e alocam incorretamente as mulheres e os homens ao seu serviço. Portugal tem, desde 1976, um problema com o papel das FA’s. Decorre da Constituição da República a sua limitação às questões de defesa, em situações muito especiais e tipificadas.

Ora, no mundo atual, as FA’s são elementos relevantes da Segurança, devem poder ser mobilizadas para uma estratégia de combate ao terrorismo, ao banditismo e ao crime cibernético no âmbito do Sistema de Segurança Interna. É assim na maior parte dos países da Europa e não se encontra razão para que não seja assim em Portugal. Não são só os meios das FA’s que devem ter duplo e triplo uso, deve ser também o seu pessoal, na sua formação e na sua operação, que deve garantir uma participação relevante na Segurança Pública, na Proteção Civil e na Emergência Médic

EXPRESSO: Forças de Defesa de Israel entram no hospital Al-Shifa em GazaAs Forças de Defesa de Israel decidiram entrar no hospital Al-Shifa, que há dias era alvo de ataques. O Hamas continua a rejeitar que ali, no seu subsolo, tenha fixado os seus quartéis-generais. Ainda que o grupo que controla Gaza esteja a mentir, a incursão militar compensa? Saiba o que está em causa

DNTWİT: Forças israelitas encontram armas e centro operacional em hospital de GazaOs Estados Unidos acusaram o Hamas de utilizar as unidades de saúde para operações militares, tese comprovada pelo exército israelita, que diz ter encontrado munições, armas e um centro operacional.

SICNOTİCİAS: Comissário europeu destaca importância do aumento dos preços das casas em PortugalComissário europeu da Economia destaca a importância do aumento dos preços das casas em Portugal , sobretudo em Lisboa, e menciona medidas para amortecer o impacto das taxas de juro nos empréstimos.

CMJORNAL: Comissão Europeia atenta à crise da habitação em Portugal sobretudo em LisboaQuestionado se a crise política em curso no país poderia afetar iniciativas de apoio às famílias, Paolo Gentiloni indicou 'não o esperar'.

SICNOTİCİAS: Decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário CentenoJosé Gomes Ferreira analisa a decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre Mário Centeno e comenta sobre a credibilidade do mesmo

SICNOTİCİAS: Preços das casas em Portugal devem continuar a subir, apesar do arrefecimento do mercado imobiliário europeuO relatório das previsões macroeconómicas da Comissão Europeia preveem um arrefecimento do mercado imobiliário europeu. Mas não em Portugal , onde os preços das casas deve continuar a subir.

