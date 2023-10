As dúvidas, revelações e contradições no caso da morte de Sara Carreira

Mãe foge com bebé que estava ao abrigo da proteção de menores no Hospital de Faro“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaAdesão à greve da função pública nas escolas ronda os 90%Bruno Cabrerizio e Cristina Ferreira juntosMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoO julgamento da morte de Sara Carreira...

“Sabes qual é a pior doença? É o vício”: Bloom, a droga sintética que está a destruir uma geração na Madeira Estrangulado e arrastado até à porta de casa: Tudo o que se sabe sobre a morte do empresário de Coimbra

O depoimento de Francisco Pessegueiro que assumiu subornar autarcas de Espinho para acelerar projetosAs conversas proibidas entre a rede de ‘Xuxa’O tormento de Maria Manuela, a mulher que morreu no quarto incendiado pelo filho“A única que falou a verdade foi a Jéssica”: Os pormenores do acórdão no processo da menina assassinada em Setúbal headtopics.com

“Supostamente havia espíritos malignos que nos queriam fazer mal”: Vítima do ‘rei Ghob’ fala pela primeira vez Estrangulado e arrastado até à porta de casa: Tudo o que se sabe sobre a morte do empresário de Coimbra“Sabes qual é a pior doença? É o vício”: Bloom, a droga sintética que está a destruir uma geração na Madeira

Vídeo que mostra acidente de Sara Carreira desmente arguidosImagens de videovigilância da autoestrada mostram que não havia nevoeiro. Consulte Mais informação ⮕

Mãe de Sara Carreira está revoltada: 'Ninguém está a ter respeito pela minha filha''A única coisa que queria era que eles pedissem desculpa à minha filha'. Consulte Mais informação ⮕

Tony Carreira magoado com amnésia e silêncio dos acusados21 anos tinha Sara quando morreu no acidente. Nada havia a fazer, a morte foi imediata. Consulte Mais informação ⮕

Tony Carreira: “Nada vai mudar as saudades que tenho da minha filha”Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

'Ainda não vi trabalho muito sustentado': Luísa Jeremias comenta carreira internacional de Kika Cerqueira GomesManequim e influencer marcou presen&231;a num evento de uma marca de cosm&233;tica em Paris. Consulte Mais informação ⮕

Carreira da cenógrafa e figurinista Cristina Reis da Cornucópia documentada em livroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕