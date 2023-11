As contas da Galp e do BCP, o OE e as negociações com sindicatos: eis os temas do dia

Começamos a semana com a Galp e o BCP a apresentar resultados. Mas esta segunda-feira traz-nos também novos números sobre as exportações, o arranque do debate no Parlamento sobre o Orçamento do Estado e ainda uma reunião do Governo com os sindicatos da Função Pública para negociar a avaliação de desempenho.

Marco Paulo: "No 'Um, Dois, Três', o Carlos Cruz diz-me: 'Eu não gosto de si'. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado"

A última fotografia que Matthew Perry partilhou nas redes sociais, poucos dias antes de morrer

Patrícia Barão: "O preço das casas vai continuar a subir.

INEM diz que só 57% das vítimas de AVC liga para o 112 nas primeiras duas horas

'Não vamos dar paz ao Governo até que o Governo nos garanta um futuro": quem são e como se organizam os jovens ativistas pelo clima

Hospital D. Estefânia está a receber mais 100 doentes por dia pelo fecho de urgências

Livros da semana: Lobo Antunes, Gramsci, guerra fria e algoritmos

Estrelas do mundo da música e do cinema pedem a Joe Biden que exija um cessar-fogo em Gaza

Chega: deputados Pedro Pessanha e Rui Afonso reeleitos nas distritais de Lisboa e Porto