Artur Jorge quer 'maturidade profissional' na transição da Liga dos Campeões

O treinador Artur Jorge apelou à"maturidade profissional" dos jogadores na transição da `Champions` para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Gil Vicente, no sábado, da nona jornada da I Liga de futebol.

Artur Jorge apelou, por isso, à "maturidade profissional" dos jogadores para lidarem com estas transições de provas. Artur Jorge garantiu que, agora, "o foco vira totalmente" e disse esperar um jogo difícil face "à qualidade do adversário", pelo qual frisou ter "todo o respeito".

Vão defrontar-se dois dos melhores ataques do campeonato, o Sporting de Braga lidera esse item, com 20 golos, e o Gil Vicente, com 18, os mesmos que Boavista e Benfica, vem em segundo lugar, sendo que os bracarenses são também a equipa mais concretizadora a jogar fora (12) e os de Barcelos a mais produtiva a jogar em casa (14). headtopics.com

A generalidade da imprensa dá conta hoje que Álvaro Djaló está pré-convocado para a seleção espanhola, isto numa semana em que o extremo confessou o sonho de chegar à "La Roja" e marcou um golo na derrota minhota com o Real Madrid, por 2-1, na `Champions`.

