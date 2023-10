Artur Jorge quer 'maturidade profissional' na transição da Liga dos Campeões

transição da Champions para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Gil VicenteO Sporting de Braga viu, na terça-feira, na Pedreira, o, mas, apesar da “desilusão com o resultado”, a “exibição foi muito positiva” e o técnico retirou “coisas muito boas: o compromisso, o empenho, a qualidade da equipa no jogo jogado e a entrega dos jogadores”.

As equipas costumam sentir dificuldades nos jogos a seguir às competições europeias, como aliás no último jogo do campeonato dos bracarenses, com o Rio Ave, que se seguiu à deslocação ao terreno do Union Berlim (vitória por 3-2), e que ganharam com uma reviravolta já nos descontos (2-1).“maturidade profissional” dos jogadores para lidarem com estas transições de provas.

O nosso principal foco é o campeonato, uma competição a longo prazo, na qual temos obrigações. As transições começam a fazer pouco sentido, porque estamos em quatro provas e vamos ter sempre essas alterações. Importa termos uma maturidade profissional e estar dentro do set que queremos ter e sermos uma equipa bastante competitiva em qualquer um desses jogos”, disse. headtopics.com

As estatísticas valem o que valem, mas teremos uma equipa muito igual a si própria, a tentar ser dominante durante todo o jogo para podermos ir em busca da baliza contrária que é a nossa grande prioridade em todos os jogos”, disse.Álvaro Djaló está pré-convocado para a seleção espanhola

, isto numa semana em que o extremo confessou o sonho de chegar à “La Roja” e marcou um golo na derrota minhota com o Real Madrid, por 2-1, na Champions. Artur Jorge, que trabalha com o jogador desde a equipa B do Sporting de Braga, frisou a “semana muito boa” para Álvaro Djaló, mas também a necessidade de haver sempre equilíbrio e consistência no trabalho diário. headtopics.com

Artur Jorge quer “maturidade profissional” na transição da Liga dos CampeõesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Sporting apura-se para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsalO Sporting apurou-se quinta-feira para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os cazaques do Ayat por 6-1, em jogo da segunda jornada do Grupo 1 da Ronda Principal A da competição. Consulte Mais informação ⮕

Liga dos Campeões regressa à Sport TV, mas DAZN mantém direitosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

DAZN mantém direitos da Liga dos Campeões, SportTV com primeiras escolhasA DAZN anunciou que vai continuar a transmitir a Liga dos Campeões de futebol, juntando-lhe ainda a Liga Europa e a Liga Conferência, com a SportTV a ter direito de primeira escolha por jornada. Consulte Mais informação ⮕

Evanilson eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões"Hat-trick" frente ao Antu&233;rpia vale pr&233;mio ao avan&231;ado brasileiro do FC Porto. Consulte Mais informação ⮕

Sport TV recupera direitos de transmissão da Liga dos CampeõesCanal de conteúdos desportivos também volta a transmitir a Supertaça Europeia já na época 2024/2025. Sport TV também ficou com os direitos da Liga Europa e Liga Conferência, em Portugal. Consulte Mais informação ⮕