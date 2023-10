Artur Jorge quer “maturidade profissional” na transição da Liga dos Campeões

O treinador Artur Jorge apelou hoje à"maturidade profissional" dos jogadores na transição da 'Champions' para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Gil Vicente, no sábado, da nona jornada da I Liga de futebol

As equipas costumam sentir dificuldades nos jogos a seguir às competições europeias, como aliás no último jogo do campeonato dos bracarenses, com o Rio Ave, que se seguiu à deslocação ao terreno do Union Berlim (vitória por 3-2), e que ganharam com uma reviravolta já nos descontos (2-1).

Artur Jorge garantiu que, agora, “o foco vira totalmente” e disse esperar um jogo difícil face “à qualidade do adversário”, pelo qual frisou ter “todo o respeito”. Vão defrontar-se dois dos melhores ataques do campeonato, o Sporting de Braga lidera esse item, com 20 golos, e o Gil Vicente, com 18, os mesmos que Boavista e Benfica, vem em segundo lugar, sendo que os bracarenses são também a equipa mais concretizadora a jogar fora (12) e os de Barcelos a mais produtiva a jogar em casa (14). headtopics.com

A generalidade da imprensa dá conta hoje que Álvaro Djaló está pré-convocado para a seleção espanhola, isto numa semana em que o extremo confessou o sonho de chegar à “La Roja” e marcou um golo na derrota minhota com o Real Madrid, por 2-1, na ‘Champions’.

"Ele sabe que tem que continuar a trabalhar muito bem e não se deixar deslumbrar, porque nada está garantido e tudo tem que ser conquistado com trabalho", disse.

