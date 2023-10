Artistas Gabriela Albergaria e Katarzyna Pacholik premiadas no Drawing Room Lisboa

As artistas Gabriela Albergaria e Katarzyna Pacholik, e ainda a Galeria das Salgadeiras, foram distinguidas com prémios da Fundação Millenium bcp na, representada pela Galeria Vera Cortês, que apresentou uma exposição a solo com trabalhos onde "interpreta os jardins como construções elaboradas, sistemas de representação e mecanismos descritivos usados para representar o mundo natural".

A artista polaca Katarzyna Pacholik, representada pela Galeria Silvestre, recebeu o Prémio Aquisição Fundação Millennium bcp – Talento Emergente, de 1600 euros, destinado a um autor com menos de 35 anos, sendo que a obra escolhida para representar esta artista passa a fazer parte do acervo do Millennium bcp.

Por fim, o Prémio Projecto Curatorial Galeria, no valor de 1.200 euros, atribuído à proposta curatorial de apresentação de uma galeria participante na feira, foi entregue à Galeria das Salgadeiras, sediada em Lisboa, um projecto concebido por Ana Matos, que reúne as obras dos artistas Rui Soares Costa e Rui Horta Pereira sob o conceito de labirinto. headtopics.com

Além dos vencedores destes três prémios promovidos pela Fundação Millennium bcp no âmbito da parceria com a Drawing Room, a organização da feira anunciou ainda que o PrémioViarco foi atribuído à artista espanhola Catalina Julve, cujo trabalho está em exposição no Foco Ilhas Baleares, com curadoria de João Silvério.

O Prémio Aquisição Imprensa Nacional foi para os artistas Mafalda Santos, representada pela portuense Galeria Presença, e Rui Neiva, representado pela No-No Gallery, de Lisboa. Este sábado será divulgado o Prémio FLAD de Desenho, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, no valor de 20 mil euros, atribuído a um dos dez artistas finalistas seleccionados.e Pedro Valdez Cardoso. As duas anteriores edições deste prémio distinguiram os artistas Pedro Tropa e Maria Capelo. headtopics.com

Fundação Clooney apresenta provas de crimes de guerra cometidos pela RússiaTr&234;s casos distintos foram apresentados na Alemanha, que tem estado ao leme de julgamentos por crimes de guerra e contra a humanidade com base no princ&237;pio da jurisdi&231;&227;o universal. Consulte Mais informação ⮕

Câmara de Lisboa assina protocolo com Fundação Champalimaud para rastreios mamários gratuitosRastreios dirigem-se sobretudo a mulheres abaixo dos 50 anos e serão realizados nas instalações dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, nas Olaias. Deverão começar antes do final do ano. Consulte Mais informação ⮕

Carlos Lopes recebe troféu Fundação do DesportoO antigo atleta Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação Do Desporto' na IV Gala de Prémios Empresariais, na qual também FC Porto, Sporting e Benfica foram galardoados pelo ecletismo desportivo. Consulte Mais informação ⮕

Fundação Desporto. RTP recebe prémio 'Apoio ao Desporto'A Fundação do Desporto entendeu atribuir à televisão pública o Prémio 'Apoio ao Desporto' na Gala de Prémios Empresariais. Na mesma cerimónia, o campeão olímpico Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação do Desporto' e Benfica, Porto e Sporting foram todos galardoados, em nome do ecletismo no desporto. Consulte Mais informação ⮕

Seis nomes de “artistas' que podiam copiar quadros - As Três da ManhãUm jornalista do “El País” assinou um artigo sobre a proliferação de quadros falsificados, que é cada vez maior. As Três da Manhã acham que se podiam fazer cópias e falsificações em Portugal, mas como se fazia com as roupas nos mercados: mudam-se os nomes das marcas. Para isso, deixam seis propostas para nomes de artistas que podiam copiar quadros. Consulte Mais informação ⮕

Museu de Arte Contemporânea do CCB abre portasCriado depois da extinção da Fundação de Arte Moderna e Arte Contemporânea - Coleção Berardo, o MAC/CCB ficou com o depósito das coleções Berardo, Ellipse e Teixeira de Freitas. Consulte Mais informação ⮕