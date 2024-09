Artista belga Jaune homenageia bombeiros em Estarreja com arte urbana

Os fãs de arte urbana já lhe conhecem os traços: pequenas pinturas de trabalhadores públicos em cenas humorísticas do quotidiano. Na intervenção que tinha planeado desenvolver em Estarreja , no âmbito do, que decorreu nas últimas duas semanas, era exactamente essa a linha que o artista belga Jaune ia seguir.

As figuras de bombeiros a andar de skate por cima de uma base de chamas, a aproveitar um momento de amena cavaqueira ou a usufruir de um momento de pura descontracção – o artista diz que gosta de pintar os trabalhadores “em situações estranhas” -, pretendem homenagear quem esteve na linha da frente a combater o fogo. “Porque estas pessoas são heróis, protegendo pessoas e a natureza das chamas.

Foi assim que Jaune encontrou, no dia 18, a região – os municípios vizinhos de Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha e Águeda foram fortemente fustigados pelo fogo - na qual foi desafiado a vir deixar a sua marca no âmbito de um festival que, a cada dois anos, transforma o espaço urbano de Estarreja numa grande tela.

O público pode apreciar as suas obras na Avenida de Visconde Salreu, Praça Francisco Barbosa e Parque Municipal do Antuã, junto a outras intervenções artísticas, grande parte delas de grande escala, assinadas por nomes como Bordalo II, Halfstudio e Vhils, entre outros. “Gosto de trabalhar com pequenas figuras, porque vou andando pelas ruas e descubro os lugares de uma outra forma, completamente diferente”, destacou.

Jaune Artista Urbano Bombeiros Incêndios Estarreja

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Publico / 🏆 7. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Trânsito condicionado nos dois sentidos na A1 em EstarrejaNão há feridos a registar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Colisão entre carro e camião condiciona trânsito na A1 em EstarrejaNão há feridos a registar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Artista expõe 15 mil ursinhos de peluche: um por cada criança morta em GazaA instalação pode ser visitada em Doha, no Qatar, até ao fim de Setembro. Cada peluche está à venda e o valor vai reverter para as crianças de Gaza.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Cultura africana, o fotógrafo William Klein e a artista Catarina Dias no MAATO Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, tem três novas exposições: 'Black Ancient Futures' reúne obras de 11 artistas da diáspora africana, 'O Mundo Inteiro é um palco' percorre o trabalho do fotógrafo William Klein e a artista portuguesa Catarina Dias apresenta obras inéditas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Rosa Carvalho: Uma Viagem Pela Obra da Artista DiscretaA exposição na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva celebra a obra consistente de Rosa Carvalho desde os anos 80. A artista, conhecida por sua capacidade de navegar entre realismo e abstração, apresenta uma visão única da cultura visual portuguesa.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

MAAT expõe primeira antológica de William Klein na Europa desde morte do artistaUma exposição com cerca de 200 obras de William Klein (1926-2022), primeira antológica na Europa depois da morte do artista, vai mostrar, a partir de quarta-feira, em Lisboa, um percurso versátil que marcou o século XX.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »