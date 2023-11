“Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”

O extremo do Canedo FC, que jogou com Arthur Cabral no Ceará durante toda a formação até à subida aos seniores em 2018, recorda o tempo passado com o avançado das águias e tem “a certeza de que ele vai continuar a fazer golos”.

“Tenho plena certeza de que ele vai dar a voltar por cima e, daqui a pouco, ser o goleador do Benfica e, um dia, da seleção brasileira também, já merecia lá estar”, começa por dizer, em entrevista aArthur Cabral marcou o segundo golo pelo Benfica no encontro frente ao Arouca, na Taça da Liga, depois de já ter marcado diante do Lusitânia, na Taça de Portugal.

Apesar de ainda não ter enchido as medidas aos adeptos, o ponta de lança brasileiro começa a marcar pelos encarnados e Rafinha descreve um atleta “tranquilo” no momento de lidar com a pressão. “Ele sempre me disse e mostrou ser uma pessoa tranquila, calma e lida com a pressão trabalhando. Trabalha cada vez mais para alcançar os objetivos, que no caso dele é marcar golos e dar alegrias aos adeptos”, descreve.

Rafinha recorda o tempo passado com Arthur Cabral ao serviço do Ceará com felicidade. Apesar de os caminhos terem levado os dois jogadores por rumos distintos, o extremo brasileiro do Canedo, da distrital de Aveiro, mostra-se orgulhoso pelo percurso do antigo colega.

“Trabalhamos juntos e jogamos juntos. Sempre o assisti muito, eu fazia as jogadas e ele finalizava. Ele teve oportunidade, agarrou-as e eu fico muito feliz por ele. Fico feliz por ter trabalhado com ele e, hoje, ele estar numa situação boa”, explica.Rafinha chegou a Portugal, ao Canedo, guiado pelo agente, para um projeto com intenção de subir os escalões em Portugal.

