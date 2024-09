Artesã morre após incêndio em Albergaria-a-Velha

Filho de Ágata preso por assediar menores em festa motard. Já era procurado pelas autoridadesCoronel arrisca pena de prisão por dar alerta à PSP do falso desaparecimento da filha

Também em Albergaria-a-Velha, um homem, com cerca de 60 anos, morreu, na segunda-feira, depois de ter sofrido queimaduras graves, em Vila Nova de Fuzos. A vítima estava internada no Hospital de Coimbra há uma semana.

Mulher de 65 anos morre em casa junto ao IC1 em Albergaria-a-VelhaVítima teve morte súbita.

Homem Morre Após Incêndios em Albergaria-a-VelhaUm homem de 65 anos morreu esta segunda-feira na sequência dos incêndios ocorridos na semana passada em Albergaria-a-Velha. O homem estava internado no hospital de Coimbra há oito dias após sofrer queimaduras em 90% do corpo.

