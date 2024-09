Arsenal vence Leicester no último minuto

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoNos jogos da tarde que se sucederam ao empate do tetracampeão Manchester City em casa do Newcastle, o Arsenal ainda tremeu, depois de chegar empatado ao período de descontos, mas um autogolo de Ndidi e Havertz salvaram os ‘gunners’. Destaque ainda para Cole Palmer, do Chelsea, que apontou quatro golos e bateu um recorde da Premier League .

A vitória deixa os londrinos na liderança, com os mesmos 14 pontos do Manchester City, embora Liverpool e Aston Villa, ambos com 12 e menos um jogo, ainda possam alcançar a frente do campeonato nesta sexta jornada. Já o Fulham, de Marco Silva, saiu vencedor de um duelo de treinadores portugueses na visita ao Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, numa tarde em que Cole Palmer foi ‘rei’.

Palmer marcou aos 21, 28 , 31 e 41 minutos, num jogo em que o Brighton até esteve a vencer, com golo de Georginio Rutter, aos sete, e ainda reduziu também na primeira parte, por Baleba, aos 34.

Arsenal Leicester City Premier League Futebol Golos

