Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima Obtem Certificação Especialidade Tradicional Garantida

A União Europeia classificou o “Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima” como Especialidade Tradicional Garantida . Segundo a autarquia minhota, a certificação permite preservar e perpetuar a receita e oferece ao consumidor uma garantia de qualidade.

Segundo informação que consta na página oficial da Confraria Gastronómica do Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima na Internet, Clara Penha é considerada a pioneira da restauração contemporânea de Ponte de Lima e a grande referência da origem deste arroz.

Entre Braga e o Gerês, Amares é uma vila minhota que deve parte da fama aos vinhos verdes que produz, mas também à gastronomia farta, com destaque para as Papas de Sarrabulho, ao rico passado histórico religioso e à beleza da natureza, influenciada pelo Cávado. Roteiro de fim de semana é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio do Recheio.Em Viana do Castelo, o mês de agosto é sinónimo das populares Festas d’Agonia.

Arroz De Sarrabulho Ponte De Lima União Europeia Especialidade Tradicional Garantida Património Gastronómico

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Arroz de Sarrabulho à moda de Ponte de Lima já está certificado como Especialidade Tradicional GarantidaA classificação do Arroz de Sarrabulho à moda de Ponte de Lima como Especialidade Tradicional Garantida foi publicada esta quarta-feira, em Diário da República.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Arroz de Sarrabulho à moda de Ponte de Lima é candidato a Denominação de Origem ProtegidaPortugal apresentou um pedido à União Europeia para a atribuição de DOP ao Arroz de Sarrabulho à moda de Ponte de Lima. Nos próximos três meses, o pedido ainda pode ser contestado.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Agora certificado pela União Europeia, saiba onde comer 'Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima'A União Europeia classificou o “Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima” como Especialidade Tradicional Garantida. Segundo a autarquia minhota, a certificação permite preservar e perpetuar a receita e oferece ao consumidor uma garantia de qualidade

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

'Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima': saiba onde pode comer a iguaria certificada pela UEA União Europeia classificou o “Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima” como Especialidade Tradicional Garantida. Segundo a autarquia minhota, a certificação permite preservar e perpetuar a receita e oferece ao consumidor uma garantia de qualidade.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Sarrabulho de Ponte de Lima reconhecido em Bruxelas como 'Especialidade Tradicional Garantida'A União Europeia (UE) classificou o Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima como Especialidade Tradicional Garantida (ETG), revelou hoje a câmara local, destacando que o mesmo reconhecimento foi atribuído, a nível nacional, em janeiro último.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Nestas tendas de glamping em Ponte de Lima conjuga-se luxo e naturezaLuxo e atenção ao detalhe marcam as remodelações recentes que transformaram as tendas e a piscina do Carmo's Boutique Hotel, distinguido com uma Chave de Prata pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »