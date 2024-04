Arouca vence em Braga pela primeira vez com resultado de 3-0

O Arouca venceu este sábado, pela primeira vez, em Braga , e logo com um resultado robusto de 3-0. O curioso é que os arouquenses foram comandados por Daniel Sousa, que já se comprometeu com o Sp. Braga para a próxima temporada. Já a estreia de Rui Duarte, que substituiu Artur Jorge, entretanto transferido para o Botafogo, foi manifestamente amarga.

O contra-ataque mortífero do Arouca começou a criar perigo em lances de Jason e Mujica que Matheus defendeu, até que os verdadeiros estragos surgiram aos 29’, quando um autogolo de Serdar colocou os visitantes em vantagem

Arouca Braga Futebol Vitória

