Armando Pereira já pagou 10 M de caução e fica em liberdade

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

O cofundador da Altice fica também proibido de contactar os outros arguidos do processo e colaboradores de empresas ligadas ao também arguido Hernâni Antunes (conhecido como braço direito de Armando Pereira) e ao grupo Altice, bem como de viajar para o estrangeiro sem autorização.

O Ministério Público tinha pedido a substituição da medida de coação de prisão domiciliária de Armando Pereira, cofundador da Altice, pelo pagamento de uma caução de dez milhões de euros. O requerimento do procurador Rosário Teixeira foi entregue ao juiz de instrução Jorge Bernardes de Melo. Que acabou a concordar com o MP. headtopics.com

O procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) defende que a medida de coação aplicada a Armando Pereira já não se justifica, refere a Visão. Recorde-se que em julho, o MP já tinha apresentado ao juiz de instrução, que na altura era Carlos Alexandre, a alternativa de substituir a prisão domiciliária pela caução de 10 milhões de euros.

Armando Pereira encontra-se em prisão domiciliária desde julho sem qualquer vigilância, eletrónica ou policial, tal como o outro arguido do processo Hernâni Vaz Antunes. Armando Pereira está indiciado pelo Ministério Público (MP) de 11 crimes, entre os quais seis de corrupção ativa e um de corrupção passiva no setor privado, além de quatro de branqueamento de capitais e crimes não quantificados de falsificação de documentos no processo ‘Operação Picoas’.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. headtopics.com

Armando Pereira bate recorde com a caução mais alta de todasVieira e Berardo tiveram de pagar cauções de três e cinco milhões de euros. A Pinho foi-lhe aplicada uma de seis milhões mas que este não consegiu pagar. Cofundador da Altice terá de pagar 10 milhões. Consulte Mais informação ⮕

Armando Pereira já entregou caução de 10 milhões para ficar em liberdadeSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Goiás de Armando Evangelista empata com Vasco da Gama em duelo de ‘aflitos’O Goiás, orientado pelo treinador português Armando Evangelista, empatou hoje 1-1 na receção ao Vasco da Gama, resultado que mantém as duas equipas na zona de despromoção do campeonato brasileiro de futebol, após a 30.ª jornada. Consulte Mais informação ⮕

Bernardo Pereira: 'Somos o país da UE que menos investe em ciclovias por habitante'Portugal está a divergir de outros países europeus na revolução da micromobilidade e investe apenas 30 cêntimos por habitante na rede ciclável, apontou o especialista em mobilidade sustentável da Lisboa E-Nova em entrevista Portugal Mobi Summit. Sinais que podem comprometer as metas da neutralidade carbónica. Consulte Mais informação ⮕

Bernardo Pereira: 'Somos o país da UE que menos investe em ciclovias por habitante'Portugal está a divergir de outros países europeus na revolução da micromobilidade e investe apenas 30 cêntimos por habitante na rede ciclável, apontou o especialista em mobilidade sustentável da Lisboa E-Nova em entrevista Portugal Mobi Summit. Sinais que podem comprometer as metas da neutralidade carbónica. Consulte Mais informação ⮕

Festival DocLisboa premeia o filme 'As melusinas à margem do rio' de Melanie PereiraO filme 'As melusinas à margem do rio', de Melanie Pereira, foi o mais premiado no festival DocLisboa, numa edição em que o público elegeu o documentário de Sofia Marques sobre Luís Miguel Cintra, anunciou hoje a organização. Consulte Mais informação ⮕