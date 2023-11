Argentina condena ataque de Israel a campo de refugiados em Gaza

Israel disse na terça-feira que tinha como alvo um comandante do grupo islamita Hamas, Ibrahim Biari, considerado um dos responsáveis pelo ataque do movimento islamita Hamas contra Israel em 07 de outubro.

Pelo menos 240 reféns continuam nas mãos do grupo islamita em território palestiniano, disseram responsáveis israelitas. Na América Latina, a Bolívia decidiu romper as relações diplomáticas com Israel face à ofensiva em Gaza, enquanto o Chile e a Colômbia chamaram os embaixadores em Telavive para consultas.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

PUBLICO: Com os primeiros civis a deixarem Gaza, Israel voltou a atacar o campo de JabaliaA fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros. Guterres ficou “chocado” com ataque a campo de refugiados.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Protestos na Cisjordânia contra ataque de Israel a campo de refugiados em GazaO ataque de terça-feira ao campo de refugiados de Jabalia gerou revolta na Cisjordânia. O Fatah, partido que controla a Autoridade Palestiniana, convocou uma greve e um %u201Cdia de raiva%u201D para esta quarta-feira, apelando aos palestinianos para saírem à rua e confrontarem a ocupação.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Israel: Corte total das linhas telefónicas e de Internet em GazaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Gaza, o 'cemitério de crianças' que o Hamas diz vir a sê-lo também para IsraelUnicef lamenta que a Faixa de Gaza seja um cemitério para milhares de crianças. Os islamistas prometem igual destino às forças israelitas, as quais chegaram à Cidade de Gaza.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: EUA e Israel estarão a estudar soluções para futuro de Gaza após o HamasForças de Defesa de Israel assumem ataque a campo de refugiados e dizem que mataram um comandante do Hamas. Pelo menos 50 pessoas terão morrido. Guterres critica morte de civis em Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Israel mantém o secretismo em relação à invasão a Gaza, confirma apenas o reforço de bombardeamentosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »