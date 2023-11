Argentina condena ataque a campo de refugiados em Gaza

Israel disse na terça-feira que tinha como alvo um comandante do grupo islamita Hamas, Ibrahim Biari, considerado um dos responsáveis pelo ataque do movimento islamita Hamas contra Israel em 07 de outubro.

Na Faixa de Gaza, cerca de 8.800 pessoas, incluindo 3.648 crianças, morreram desde esse dia e mais de duas mil estão desaparecidas sob os escombros, de acordo com o movimento islamita palestiniano, que controla o enclave palestiniano desde 2007.

As autoridades israelitas disseram que 1.400 pessoas morreram em Israel desde o início da guerra, a maioria civis e grande parte no dia do primeiro ataque do Hamas, classificado como uma organização terrorista pela UE e pelos Estados Unidos, entre outros.

Pelo menos 240 reféns continuam nas mãos do grupo islamita em território palestiniano, disseram responsáveis israelitas. Em 07 de outubro, o Hamas desencadeou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados.

Na América Latina, a Bolívia decidiu romper as relações diplomáticas com Israel face à ofensiva em Gaza, enquanto o Chile e a Colômbia chamaram os embaixadores em Telavive para consultas. No comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros argentino apelou igualmente para que a ajuda internacional possa chegar à população palestiniana "sem restrições e com urgência".

:

PUBLICO: Para cerca de 500 pessoas abriram-se as portas da Faixa de GazaA fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez desde o início do conflito a 7 de Outubro para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros, sobretudo mulheres e crianças.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerraO exército de Israel publicou esta quarta-feira também os nomes de nove soldados mortos em combate em Gaza na terça-feira, elevando para 326 o número de combatentes mortos.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Fronteira de Rafah aberta para saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de GazaA fronteira de Rafah abriu para a saída para o Egito de feridos palestinianos e detentores de passaportes estrangeiros. Houve um 'corte total' das linhas telefónicas e de internet na Faixa de Gaza.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SOLONLINE: Pelo menos 50 mortos em novo bombardeamento israelita na Faixa de GazaNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Duas crianças francesas mortas na Faixa de Gaza, confirma ParisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »