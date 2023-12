Arábia Saudita se opõe ao abandono das energias fósseis

– talvez a questão mas importante e também mais polémica desta grande conferência. Mas a Arábia Saudita, um dos grandes produtores de petróleo mundiais, já fez saber que se opõe a essa ideia. “Absolutamente não”, disse o ministro da Energia saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, meio-irmão do governante de facto do reino, Mohammed bin Salman, numa entrevista à Bloomberg, a partir de Riad.

A pergunta era se aconcordaria com uma declaração final da COP28 que falasse no abandono das energias fósseis – o petróleo, o gás natural e o carvão.deviam montar um plano para começar a fazer isso mesmo, a partir de 1 de Janeiro de 2024”, desafiou Abdulaziz bin Salman, sugerindo que estes apelos são hipócritas. “Garanto-lhe que não há ninguém – nenhum governo – que acredite nisso”, disse à Bloomber





