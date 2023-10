Aprovado plano de expansão do recinto de Wimbledon

O plano de expansão, no antigo clube de golfe de Wimbledon comprado em 2018, permite realizar o torneio de qualificação no próprio local, como os outros três torneios Grand Slam (Austrália, Roland Garros e US Open).

A proposta de expansão foi aprovada quinta-feira e hoje anunciada, e permitirá que até 10 mil adeptos possam assistir ao ‘qualifying’, além de um novo estádio que inclui um teto amovível para os jogos principais.

A estimativa do All England’s Club é que as obras estejam concluídas em 2030, num plano que teve oposição local e ainda carece de outros patamares administrativos de aprovação, começando pelo comité de planeamento do conselho de Wandsworth. headtopics.com

Habitação: projeto de resolução da IL o único aprovado em 16 diplomas da oposiçãoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Habitação: projeto de resolução da IL é o único aprovado em 16 diplomas da oposiçãoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Projeto de resolução da IL foi o único aprovado em 16 diplomas da oposição sobre habitaçãoProposta da IL — onde pede que se agregue 'legislação dispersa relativa à construção de edifícios e gestão urbanística num novo Código da Edificação' — foi a única, das 16 apresentadas, aprovada. Consulte Mais informação ⮕

Cofina tem novos donos. MBO foi aprovadoNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Cofina tem novos donos. MBO foi aprovadoVenda foi aprovada por unanimidade pelos acionistas assembleia-geral. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Imposto para super-ricos e fundos no estrangeiro aprovadoO governo prevê arrecadar cerca de 20 mil milhões de reais (3,8 mil milhões de euros) com estes dois impostos em 2024 &etilde; Consulte Mais informação ⮕