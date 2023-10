Apresentador, criador de programas e comentador: Boris Johnson anuncia novo trabalho na GB News

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson anunciou que se vai juntar à equipa da GB News como apresentador, criador de programas e comentador a partir do início de 2024.“Vou dar a este novo e notável canal de televisão as minhas opiniões sem rodeios sobre tudo, desde a Rússia à China, a guerra na Ucrânia, como enfrentamos todos estes desafios, até às enormes oportunidades que temos pela frente”, afirmou Boris Johnson no vídeo.

Antes de se dedicar à política como mayor de Londres e em vários governos, Boris Johnson começou como jornalista estagiário no The Times, graças a ligações familiares. Em 1989, tornou-se correspondente em Bruxelas do Daily Telegraph, onde criticou as instituições europeias, antes de se tornar colunista político, em Londres, para este diário conservador e para a revista The Spectator.

