Apoio inabalável do G7 à Ucrânia: Reconstrução, Financiamento e Monitorização

No mesmo balanço pela Defesa da Rússia, noutros avanços na região, morreram cerca de 880 soldados da Ucrânia e foram destruídos nove armazéns de munições.Mais de 30 países, incluindo os EUA, o Reino Unido, França e Portugal, reafirmam o apoio “inabalável” à Ucrânia, adicionando que se mantêm comprometidos a fornecer pacotes militares, financeiros, humanitários e ajudas na reconstrução do país.

Os fundos russos apreendidos pelos estados ocidentais continuarão congelados até que a Ucrânia seja ressarcida pelos danos causados pela guerra, revelam, acrescentando que, sob condições do direito internacional, é o dever da Rússia “pagar pela destruição”.

Mencionam, também, que a “Ukraine Donor Platform” irá catalisar contribuições do setor privado, tal como a mobilização de financiamentos bilaterais, da União Europeia e de instituições financeiras internacionais. O objetivo é facilitar a implementação de reformas no país, de acordo com o plano de entrada na UE.

