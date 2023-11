Apesar da ameaça do Hezbollah, agricultores não abandonam as vacas

Quase todos os 1050 habitantes desta comunidade agrícola foram retirados para hotéis perto do Mar da Galileia. Apenas uns 15 homens ficaram para trás, encarregados da segurança do kibutz. Chega-se a Dafna por uma estrada estreita e mal conservada, a que os israelitas chamam"a velha estrada do norte".

Duas vezes por dia, menos uma do que antes da guerra, os agricultores vão ordenhar as vacas."Se não o fizéssemos, elas morreriam", diz Arik Yaakobi, de 45 anos, um dos poucos que ficaram."As pessoas têm medo de regressar por causa da possibilidade de o Hezbollah repetir o que o Hamas fez", disse.Em Dafna, só se viam soldados nas ruas.

Sarit Zehavi, fundadora e diretora do Alma, um centro de investigação na região da Alta Galileia, disse estar preocupada com a segurança da família."Já não consigo dormir. Não paro de pensar na vedação que tenho de reforçar à volta da minha casa.

Em seguida, mostrou à AFP um pequeno filme de propaganda do Hezbollah de 2014, no qual o seu líder, Hassan Nasrallah, explica com um sorriso o seu plano para"controlar a Galileia" e enumera os pontos estratégicos do país, as suas fábricas, refinarias, autoestradas, centros comerciais, aeroportos, bases militares, etc.

Um oficial superior do Exército, destacado para defender a área, disse à AFP:"Estamos a ser destacados para o norte para defender a nossa fronteira contra o ataque do Hezbollah. Estamos prontos para impedir qualquer ataque. Todos os dias são dias de combate, todos os dias há múltiplos ataques do Hezbollah", acrescentou o militar, que não quis dar o seu nome.

