Apenas um em cada quatro desempregados em Portugal consegue trabalho

Em cada quatro portugueses que estavam desempregados entre abril e junho, apenas um conseguiu trabalho. Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram também que as mulheres tiveram mais dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. No terceiro trimestre deste ano, o País tinha mais de 361 mil pessoas sem trabalho. “Já saí há oito anos porque não tenho trabalho cá.

Fui para ganhar experiência lá fora, sendo investigadora é sempre bom ter experiência fora, mas depois nunca consegui voltar”, conta à SIC Raquel Carvalho. Raquel ainda tem esperança de trabalhar em Portugal. Nos últimos meses, segundo dados do INE divulgados esta quarta-feira, mais de 82 mil pessoas - a maioria homens - encontraram um novo trabalho. Desemprego não costuma ser motivo de orgulho. Talvez por isso seja difícil encontrar quem queira contar a história de como ficou sem trabalho. “Estive doente e depois caí no desempreg

SICNOTİCİAS: Médicos em greve por salários justos e condições de trabalho dignasA Federação Nacional dos Médicos (FNAM) acusa o Ministério da Saúde de desprezo e falta de responsabilidade perante os profissionais de saúde e os utentes. Os médicos cumprem esta quarta-feira o segundo e último dia greve, convocada pela FNAM, em defesa de "salários justos e condições de trabalho dignas para todos os médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

DNTWİT: Manifestação de médicos em Portugal denuncia falta de médicos de famíliaPassava pouco das oito e meia da manhã e já muitos se juntavam à manifestação convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam) na entrada do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Outras manifestações foram também marcadas ontem para os hospitais de S. João, no Porto, e da Universidade de Coimbra. Na capital, Paulo Raimundo, 47 anos, líder do PCP, não faltou. E acabou por denunciar que, tal como milhares de portugueses, não tem médico de família."Faço parte dessa imensa realidade", referiu ao DN, visivelmente agastado. Pela parte que lhe toca, pouco tem de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)."A minha saúde assim o tem permitido. Mas já tenho precisado de recorrer aos serviços para os meus filhos, que são ainda pequenos". Sempre que precisa, Paulo Raimundo passa pelo calvário das filas intermináveis, junto ao centro de saúde."Tenho de fazer o mesmo que toda a gente faz: ir para a fila de espera para obter uma senha e, eventualmente, ter uma consulta

