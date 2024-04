Apenas dois arguidos falam no início do julgamento de tráfico de cocaína

Apenas dois dos 16 arguidos do processo de tráfico de cocaína que envolve Rúben Oliveira (Xuxas) manifestaram esta terça-feira intenção de falar no início do julgamento que decorre sob fortes medidas de segurança no Campus de Justiça, em Lisboa. O julgamento principiou com a identificação pelo coletivo de juízes, de todos os arguidos do processo, tendonesta primeira sessão de julgamento no Juízo Criminal de Lisboa.

Rúben Oliveira, conhecido por Xuxas, o principal arguido, disse não pretender, para já, prestar declarações em tribunal, podendo fazê-lo mais tarde. Também a sua mulher, Carla Oliveira, e os restantes arguidos disseram que, de momento, não tencionam falar, usando da prerrogativa dos arguidos de se remeterem ao silênci

