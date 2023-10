Apelo da UE a Israel e falta de água em Gaza

A União Europeia reforça o apelo à entrada de ajuda humanitária em Gaza e vários líderes dizem que o cerco de Israel é ilegal. Mais de metade da população de Gaza está deslocada e a falta de água está a pôr em risco milhares de pessoas.Notícias em 10 minutos.As notícias mais importantes do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite da SIC em 10, 15 e 20 minutos.

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de Gaza

Aumento das rendas em Janeiro e apelo de ajuda a Gaza no Conselho EuropeuSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Conselho Europeu de acordo no apelo à pausa humanitária e ajuda para GazaOs Chefes de Estado da União Europeia apelam à criação de corredores humanitários e de pausas nos bombardeamentos. Consulte Mais informação ⮕

Israel ataca pontos estratégicos do Hamas em GazaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Israel faz 'relativamente larga incursão terrestre' durante a noite em GazaAinda não é claro se já começou a ofensiva terrestre há muito anunciada, mas Israel confirmou que fez uma 'relattivamente larga incursão' no norte de Gaza esta noite. Consulte Mais informação ⮕

Israel fez incursão terrestre relâmpago em Gaza, objetivo terá sido preparar a invasão em larga escalaTanques e infantaria terão atingido infraestruturas e locais de lançamento de mísseis antitanque de várias células do Hamas. Após atingir os objetivos, de acordo com o exército, as forças israelitas abandonaram Gaza, naquele que terá sido um ataque preparatório. Consulte Mais informação ⮕

Tropas aguardam ordens após incursão de Israel com tanques em GazaAcompanhe aqui as principais actualizações no conflito entre Israel e Palestina. Consulte Mais informação ⮕