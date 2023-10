APCVD levanta interdição ao estádio do Leixões

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosA Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) confirmou esta sexta-feira que levantou a interdição do Estádio do Mar, depois de o Leixões ter apresentado a documentação em falta relacionada com a segurança do recinto.

Contactada pela Lusa, a APCVD confirma o levantamento da interdição, em vigor desde 18 de outubro, depois de o Leixões ter apresentando"a documentação e comprovativos em falta", o que lhe permite jogar no Estádio do Mar no sábado frente ao Belenenses, em partida da oitava jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A decisão de interditar o Estádio do Mar, em Matosinhos, que serve de casa ao Leixões, foi tomada devido à falta de regulamento de segurança do recinto. Segundo explicou fonte da APCVD à Lusa, a decisão de interditar o recinto foi"tomada na sequência da mais recente alteração ao regime jurídico da segurança e combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos", em vigor desde 10 de setembro.A APCVD indicou, à data da interdição, que o emblema de Matosinhos, não apresentou documentação devida quanto à utilização do recinto. headtopics.com

Apesar da interdição, o Leixões, 17.º e penúltimo na II Liga, jogou no passado sábado no Estádio do Mar, frente ao Vitória de Setúbal, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, uma vez que esta interdição se aplica apenas a jogos das competições profissionais ou de alto risco.

A formação de Matosinhos foi afastada da Taça de Portugal no desempate por grandes penalidades (2-1) e regressa ao Estádio do Mar no sábado para defrontar o Belenenses, que é 15.º na II Liga.

